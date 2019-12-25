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У жителей Васильевского острова отключили горячую воду и отопление
Сегодня, 10:34
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У жителей Васильевского острова отключили горячую воду и отопление

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Работы должны завершиться утром в среду.

Жители Васильевского острова недовольны тем, что у них в канун Нового года отключили горячую воду и отопление. По информации администрации района, работы займут сутки. 

Согласно полученной информации, с 01:30 29 декабря до 08:00 30 декабря подрядными организациями проводятся работы у дома 55 по Наличной улице для перевода потребителей с временного трубопровода на вновь построенный.

сообщили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Если после завершения работ граждане обнаружат неполадки, то их просят незамедлительно обращаться по телефону 688-46-46. 

Фото: А.В. Кречмер / vk.com/vonews, пресс-служба ВО 

Теги: горячая вода, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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