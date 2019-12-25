У восьми сотрудников Рощинской больницы диагностировали коронавирус

Учреждение закрыто на карантин.

В больнице поселка Рощино Выборгского района введен карантин в связи с тем, что несколько работников заразились коронавирусом. Информация об этом появилась на telegram-канале "Тайны Ленинградского двора" в среду, 22 апреля.

Среди заболевших оказались четыре врача, три человека из младшего медперсонала и медсестра. Больницу в скором времени перепрофилируют под прием зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что по данным на четверг, 23 апреля, в 47-ом регионе насчитывается 576 случаев коронавируса. Поправились 56 жителей региона.

Фото: Pixabay