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У восьми сотрудников Рощинской больницы диагностировали коронавирус
Сегодня, 11:01
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У восьми сотрудников Рощинской больницы диагностировали коронавирус

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Учреждение закрыто на карантин.

В больнице поселка Рощино Выборгского района введен карантин в связи с тем, что несколько работников заразились коронавирусом. Информация об этом появилась на telegram-канале "Тайны Ленинградского двора" в среду, 22 апреля.

Среди заболевших оказались четыре врача, три человека из младшего медперсонала и медсестра. Больницу в скором времени перепрофилируют под прием зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что по данным на четверг, 23 апреля, в 47-ом регионе насчитывается 576 случаев коронавируса. Поправились 56 жителей региона.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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