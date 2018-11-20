Инфаркт водитель мусоровоза стал причиной ДТП на Русановской

Информация о состоянии здоровья пострадавшего уточняется.

В понедельник, 4 февраля, на Октябрьской набережной у водителя мусоровоза случился инфаркт, что стало причиной ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась на выезда с Русановской улицы. У водителя мусоровоза случился инфаркт прямо на ходу за рулем, в результате чего на участке произошло незначительное ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, а также ГИБДД. Информация о состоянии здоровья пострадавшего уточняется.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".