Инженера Московского вокзала признали виновным в падении фонаря на ребенка

Подсудимый свою вину не признал.

Судья в Петебрбурге признал главного инженера Московского железнодорожного вокзала виновным в инциденте, когда юный москвич получил черепно-мозговую травму в результате падения уличного фонаря. Об этом сообщает прокуратора Северной столицы.

Сам инцидент случился в августе 2017 года. У дома 85 по Невскому проспекту . светильник оторвался от опоры и упал на голову на ребенка. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В ходе следствия к ответственности был привлечен главный инженер, по недосмотру которого светильник с поврежденными от коррозии крепежами продолжался эксплуатироваться.

Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы. Подсудимый свою вину не признал.



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