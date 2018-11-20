  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный "простил" Метрострою иск в 46 миллионов рублей
Сегодня, 21:20
86
Rybka123

Смольный "простил" Метрострою иск в 46 миллионов рублей

0 0

Власти города дают компании возможность восстановить репутацию надежного партнера.

Смольный принял решение отозвать свой иск к ОАО "Метрострой". Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда.

Как стало известно, подведомственная петербургскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры "Дирекция транспортного строительства" отказалась от претензий к подрядчику. Отметим, что сумма иска составляла 46 миллионов рублей, сама претензия была направлена в суд в декабре 2018 года на основании "неосновательного обогащения".

Напомним, что ранее Смольный приняла решение отозвать уведомление о расторжении контракта с ОАО "Метрострой" и дать подрядчику возможность "восстановить репутацию надежного партнера". До 1 июля 2019 года компания обязана завершить строительство станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Ранее на Piter.TVВ Петербурге проводят проверку по факту гибели рабочего в порту
Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий