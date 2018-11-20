В Петербурге проводят проверку по факту гибели рабочего в порту

В результате полученных травм мужчина 1977 г.р. был смертельно травмирован.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели докера-механизатора в портовом комплексе "Петролеспорт" на Гладком острове. Об этом сообщает отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, что трагедия произошла 3 февраля 2019. При приемке и разгрузке труб в трюме судна лопнули подпорки, из-за чего выкатились трубы и придавили рабочего. В результате полученных травм мужчина 1977 г.р. был смертельно травмирован.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию, по результатам которых будет дана правовая оценка, рассказали в СК.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец, избивший до смерти женщину, сядет на 2 года

Видео: СК России