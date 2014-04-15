У водителя каршеринга нашли более трёх килограммов наркотиков в Ленобласти

При досмотре "Москвича" полицейские обнаружили рюкзак с мефедроном и другими веществами

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ДПС остановили каршеринговый автомобиль "Москвич 3" под управлением 33-летнего жителя Всеволожского района. При осмотре салона в рюкзаке были найдены шесть пакетов с мефедроном общей массой почти 500 граммов, а также ещё более 2,5 килограмма неизвестных веществ, направленных на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Инцидент произошёл днём 13 марта на 56-м километре автодороги "Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга" в районе деревни Липки. Экипаж ДПС остановил каршеринговый "Москвич 3" для проверки. В ходе досмотра салона полицейские обнаружили рюкзак, в котором находились шесть полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон массой 498,9 грамма. Ещё 2560,7 грамма веществ, найденных там же, отправлены на исследование.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведётся следствие.

