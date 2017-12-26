У ветеранов-афганцев в планах открыть в Петербурге гостиницу для людей с ограниченными возможностями

Идея создания хостела принадлежит Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий "Инвалиды войны".

В Петербурге ветераны-афганцы планируют открыть гостиницу-хостел для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщают "Невские Новости".

В планах у авторов проекта создать Центр технических средств реабилитации, частью которого станет мини-гостиница, к тому же они решили организовать на месте протезно-ортопедическую мастерскую. Транспортный вопрос крайне важен для людей с ограниченными возможностями, поэтому из предложенных Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга вариантов ветераны выбрали здание на Боровой улице, недалеко от метро.

Двери учреждения будут открыты не только для участников боевых действий, но и для других гостей, в том числе для детей-инвалидов.

Человек сможет приехать к нам в Петербург и пару недель провести в комфорте, в специально оборудованной гостинице, посмотреть город, получить какой-то уход, сдать в ремонт протезно-ортопедические изделия. К нам приезжают товарищи со всех регионов, это же развитие социального предпринимательства и туризма. Да и питерцев родственники не могут надолго оставлять без попечительства, к сожалению, все больше становится "лежачих" ребят. Заместитель председателя петербургского отделения ОООИВА "Инвалиды войны" Зафар Адылов

Для организации открытие гостиницы для людей с ограниченными возможностями и сервис-центром позволят им не только обеспечить гостей комфортными условиями, но и дать работу тем, у кого не получается трудоустроиться самостоятельно.