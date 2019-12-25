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У сотрудников детской больницы и роддома в Выборге проверили знания противопожарной безопасности
Сегодня, 19:52
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У сотрудников детской больницы и роддома в Выборге проверили знания противопожарной безопасности

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Медицинский персонал прошел инструктаж и получил памятки.

В детской городской больнице и родильном доме Выборга прошли мероприятия, направленные на  закрепление знаний в области пожарной безопасности у сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ОНДиПР Выборгского района УНДиПР ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

 

 

 

 

Инструктаж для медперсонала, охраны и руководителей провела инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, младший лейтенант внутренней службы Анастасия Найдюк.

В ходе мероприятий работники учреждений получили новые знания о действиях во время ЧС. Им были вручены инструкции по пожарной безопасности с четким алгоритмом действия.

Служба МЧС напоминает, что в случае пожара необходимо обратиться по номеру 01 и 101 со стационарного или мобильного телефона.

Ранее мы рассказали о том, что для школ Выборгского района закупят автобусы на 6,5 миллионов рублей.

Фото: ВКонтакте / ondiprvr

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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