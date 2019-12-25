У сотрудников детской больницы и роддома в Выборге проверили знания противопожарной безопасности

Медицинский персонал прошел инструктаж и получил памятки.

В детской городской больнице и родильном доме Выборга прошли мероприятия, направленные на закрепление знаний в области пожарной безопасности у сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ОНДиПР Выборгского района УНДиПР ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Инструктаж для медперсонала, охраны и руководителей провела инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, младший лейтенант внутренней службы Анастасия Найдюк.

В ходе мероприятий работники учреждений получили новые знания о действиях во время ЧС. Им были вручены инструкции по пожарной безопасности с четким алгоритмом действия.

Служба МЧС напоминает, что в случае пожара необходимо обратиться по номеру 01 и 101 со стационарного или мобильного телефона.

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