У врача-кардиолога центра Алмазова выявили коронавирус

Она не появлялась на работе после появления симптомов простуды.

В Петербурге у врача-кардиолога из ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова диагностировали коронавирус. После появления симптомов, она не выходила на работу. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Диагноз подтвердился 9 апреля, сотрудница лечится на дому.

Организация продолжила работу в штатном режиме. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия, сотрудники и пациенты сдали анализ на COVID-19.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Институт Вредена закрыли из-за коронавируса.

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