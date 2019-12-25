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У врача-кардиолога центра Алмазова выявили коронавирус
Сегодня, 22:23
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nadezhda_sib

У врача-кардиолога центра Алмазова выявили коронавирус

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Она не появлялась на работе после появления симптомов простуды.

В Петербурге у врача-кардиолога из ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова диагностировали коронавирус. После появления симптомов, она не выходила на работу. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Диагноз подтвердился 9 апреля, сотрудница лечится на дому.

Организация продолжила работу в штатном режиме. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия, сотрудники и пациенты сдали анализ на COVID-19. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Институт Вредена закрыли из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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