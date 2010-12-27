Следователи Петроградской стороны переехали в здание 1828 года

Следователям подарили новый дом за 68 миллионов рублей.

Петербургский Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК переехал в здание по улице Льва Толстого, дом №10. Сегодня, 20 апреля состоялось торжественная церемония открытия нового здания. В ней приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского парламента Вячеслав Макаров, об этом сообщают СМИ Северной столицы.

Дом, в котором теперь будет находится СК, был построен в 1828 году. До революции здание принадлежало лечебному учреждению, а во времена Великой Отечественной войны в нем был оборудован госпиталь. В 90-х годах помещение использовалось как медико-инженерный центр. А в 2018 году здание полностью перешло следователям.

Вы получили помещение, которое, как мне кажется, отвечает всем необходимым требованиям для того, чтобы вам работалось комфортно, спокойно и результативно. А в том, что вы работаете результативно, у меня нет сомнений. Георгий Полтавченко

Руководитель петербургского ГСУ СК Александр Клаус поблагодарил Смольный и Законодательное собрание. Также от отметил, что следователям действительно важно качество рабочих мест, ведь СК занимается раскрытием самых тяжких и опасных преступлений.

Стоит отменить, что стоимость капитального ремонта этого здания составила 68 миллионов рублей.

Фото: "Петербургский Дневник" - Святослав Афонькин