У ресторатора угнали "Лексус" за 7,4 млн

Хозяин отлучился в магазина на полчаса.

У генерального директор ресторанной компании украли иномарку за 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы.



Черный "Лексус" увезли со стоянки гипермаркета "О"Кей" на Богатырском проспекте. Предположительно, его угнали 3 марта около 20 часов вечера, когда хозяин отлучился в магазина на полчаса. В полицию по этому поводу обратился 29-летний владелец иномарки – ресторатор одной из компаний города на Неве.



Стоимость машины составляет 7 миллионов 400 000 рублей. Автомобиль оснащен тремя уровнями сигнализации. Он также застрахован. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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