Неизвестные помимо ценностей похитили у петербурженки прах ее матери

Злоумышленники посчитали урну ценностью.

В минувшую среду в полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, находящаяся на постоянном жительстве в Литве. После своего длительного отсутствия она не обнаружила в квартире ценности и урну с прахом матери.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 41-летняя потерпевшая уехала из города на Неве в ноябре 2017 года. Когда она вернулась в квартиру на Краснопутиловской улице, то заметила следы чужого присутствия. Из жилища исчезли два лика Божьей Матери. Оба они датировались 18-веком, а один из них находился в серебряной оправе. Вместе с иконами неизвестный прихватил фарфоровую посуду и урну, в которой был прах матери петербурженки.

Женщина заметила, что квартира была закрыта на ключ, повреждений не обнаружилось. Материальный ущерб оценили в 200 тыс. рублей. Правоохранительные органы разыскивают причастного к ограблению. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Ударников пьяный ветеринар-автомобилист помял три машины и скрылся с места аварии.

Фото: архив