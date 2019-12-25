У петербуржцев появилось приложение для пеших прогулок

Приложение называется "Прогулка". На сегодняшний день там есть и официальные эко-тропы, и народные маршруты, например, Лисий Нос — Лахта, идущий через поселок, побережье и лес.

Стало известно в воскресенье, 11 июля, что для любителей пеших прогулок в Петербурге и Ленинградской области разработали приложение "Прогулка".

В приложении находятся различные маршруты в часе езды от Петербурга. Для того чтобы найти подходящий можно использовать три фильтра: природа, длительность и проходимость. На сегодняшний день там есть и официальные эко-тропы, и народные маршруты, например, Лисий Нос — Лахта, идущий через поселок, побережье и лес.

Помимо разнообразного контента - фотографий и видеоматериалов - в приложении также можно найти информацию о расположенных неподалеку скамеек или туалетов. Сообщается, что со временем разработчики планируют увеличить количество маршрутов.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти открылся обновленный эко-маршрут "Радоновые озера". Двухкилометровый маршрут начинается от обустроенной купели, огибает озеро Среднее, выводит к плотине, пролегает через густые широколиственные леса с родниками.

Фото: pixabay