В Ленобласти открылся обновленный эко-маршрут "Радоновые озера"

Первый маршрут, обустроенный активистами Общества охраны природы в 2021 году, открылся у деревни Лопухинка.

Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы и Дирекция особо охраняемых территорий Ленобласти открыли первый в 2021 году экологический маршрут, разработанный и организованный силами активистов в кратчайшие сроки. Двухкилометровый маршрут "Радоновые озера" пролегает по живописным местам на территории памятника природы "Радоновые источники и озера" у деревни Лопухинка: начинается от обустроенной купели, огибает озеро Среднее, выводит к плотине, пролегает через густые широколиственные леса с родниками.

Маршрут предполагалось открыть в августе, но активисты решили не ждать, и выполнили все работы в максимально сжатые сроки: выставили новые информационные щиты, маркировали маршрут в едином стиле экомаршрутов региона, обустроили подход к роднику для желающих попробовать гидрокарбонатные воды, обогащенные бесцветным инертным газом радоном и благотворно влияющие на организм. Тропа, пролегающая вдоль радоновых озер, позволяет любоваться их изумрудно-бирюзовым цветом. Маршрут рассчитан на круглогодичное посещение.

Лопухинка - деревня в Ломоносовском районе Ленобласти, в которой ранее находилась водолечебница. Рядом с деревней располагается уникальный памятник природы - радоновые источники и озера с водой бирюзово-изумрудного цвета. Родники обладают минеральными радоновыми качествами и по химическому составу их воды могут считаться минеральными и целебными.

В 2021 году в Ленобласти планируется добавить 10 новых экомаршрутов к 25 уже открытым. На их создание Правительство Ленинградской области обещало выделить 23 миллиона 970 тысяч рублей.

Фото: ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ в соцсети ВКонтакте.