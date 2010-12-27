Около Думской улицы пострадал 21-летний петербуржец

Конфликт произошел 11 мая, но подозреваемого задержали 19-го июня.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении мужчины около Думской улицы. Найти обидчика удалось спустя полтора месяца после инцидента. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На пересечении улиц Думской и Ломоносова 11 мая 2019 года около десяти часов вечера произошел конфликт. Один из участников получил серьезные травмы. Молодого человека 21 года доставили в больницу.

По данному факту следователи УМВД России по Центральному району Петербурга возбудили уголовное дело по признакам преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе розыска правоохранители 19-го июня задержали 30-летнего подозреваемого. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В данный момент полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать всех участников конфликта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что инспекторам ГАИ могут разрешить аннулировать водительские права нарушителей.

Фото: Piter.TV