У петербургских чиновников в кафе украли "яблоки"

Неизвестные "разбогатели" почти на 190 тыс. рублей.

В минувшее воскресенье жертвами карманников стали сотрудники Комитета имущественных отношений. У чиновницы похитили два айфона 5-й и 7-й модели общей стоимостью 85 тыс. рублей, а у ее коллеги украли телефон стоимостью почти в 100 тыс. рублей.

Как рассказала полиции Васильевского района потерпевшая, она находилась в кафе на набережной реки Фонтанки. Там она обнаружила пропажу дух "яблочных" смартфонов.

Вечером этого же дня в отдел полиции Калининского района обратился 39-летний представитель департамента имущественных отношений Пуровского района ЯНАО. Он попросил правоохранительные органы найти украденный телефон, стоимостью 99 088 тыс. рублей, который пропал утром 24 марта в кафе на Невском проспекте.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что англичанин вышел погулять по Невскому проспекту и остался без 250 тыс. рублей.