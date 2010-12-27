Англичанин вышел погулять по Невскому проспекту и остался без 250 тыс. рублей

Злоумышленник имитировал столкновения в дверях и вытащил дорогостоящий фотоаппарат и объективы.

В минувшее воскресенье в самом сердце Санкт-Петербурга турист из Великобритании столкнулся с нечистым на руку петербуржцем и остался без своей дорогостоящей фотоаппаратуры.

Инцидент произошел днем, когда подданный британской короны выходил из кафе японской кухни на Невском проспекте. На его пути возник высокий русский мужчина в черном пальто, которые "случайно" столкнулся с ним в дверном проеме. После это неизвестный попросил прощения и удалился.

Как выяснилось, удалился он вместе с камерой Fuji и двумя объективами. Общий ущерб, переводя на рубли, составил порядка 243 тысяч рублей. Предусмотрительный 69-летний британец застраховал свое имущество перед поездкой в Россию.

По факту случившегося ведется проверка. Похитителя аппаратуры разыскивает полиция.

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