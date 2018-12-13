На пересечении Тамбовской и Днепропетровской загорелся электроящик

Из-за пожара остановилось движение трамваев на месте ЧП.

Днем 8 мая жители Петербурга сообщили о пожаре, который произошел на пересечении Тамбовской и Днепропетровской улиц. По словам очевидцев, на перекрестке загорелся электроящик. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что от источника возгорания валит густой черный дым, который заполонил все местность в округе. Свидетели происшествия сообщают, что из-за пожара остановилось трамвайное движение на перекрестке.

Ранее мы писали, что в "Шереметьево" рассказали поминутно о действиях спасателей в катастрофе SSJ-100.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб