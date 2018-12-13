В "Шереметьево" рассказали поминутно о действиях спасателей в катастрофе SSJ-100

5 мая при пожаре на самолете погиб 41 человек.

В "Шереметьево" поминутно рассказали о катастрофе SSJ-100. Причиной возврата в аэропорт вылета самолета SSJ-100 "Аэрофлота" стал отказ радиосвязи и автоматического управления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В 18:14 руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта "Шереметьево" о возврате с воздуха рейса SU1492.

Судно было посажено в 18:30, пожар начался после приземления. Тревогу объявили в 18:31, в это же время выпустили аварийные трапы, в 18:32 прибыли пожарные и спасатели, через минуты прибыл второй пожарный расчет. В 18:35 спасатели зашли в горящий самолет, к 18;48 огонь был локализован.

Авиакатастрофа произошла 5 мая. Во время пожара на самолете погиб 41 человек.

Вчера СМИ рассказали, что после аварийного приземления SSJ-100 в Шереметьеве пилоты открыли окно в кабине.

Видео: t-m/112, BAZA