У пациентов клиники МЧС незаконно "угнали" автомобили в связи с приездом Матвиенко

Историю СМИ рассказал инвалид, перенесший кардиологическое заболевание. Его состояние резко ухудшилось.

В СМИ обратился пациент ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, инвалид, в прошлом старший офицер военной контрразведки. Мужчина рассказал журналистам, что в минувшую пятницу, 31 августа, у него и у других пациентов, сотрудников и посетителей клиники незаконно эвакуировали автомобили. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, машины были перевезены с улицы Оптиков на улицу Медиков без ведома хозяев, несмотря на то, что были припаркованы по всем правилам ПДД. Позднее выяснялось, что причиной радикальной эвакуации "авто" стало прибытие спикера Совета федерации Валентины Матвиенко. Вероятнее всего, экс-губернатора Санкт-Петербурга привели в клинику МЧС причины, связанные со смертью ее мужа. "Пропажа" авто негативно сказалось на здоровье мужчины, ставшего инвалидом после перенесенного кардиологического заболевания. Как отмечает АН, его "Нива Шевроле" была отмечена инвалидным знаком, однако это не остановило помощников чиновницы от перегона машины.

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