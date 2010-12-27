У могилы Виктора Цоя избили мужчину

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Хулиганы избили мужчину около могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище. Об этом сообщило 20 августа АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, пострадавшего нашли на кладбище 20 августа около 7 часов утра. Мужчину лет 35 доставили в Городскую больницу №3 в тяжелом состоянии, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб грудной клетки, закрытую травму живота. По данным агентства, от пострадавшего пахло алкоголем.

Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались два безработных мужчины 33-х и 38-ми лет. Оба проживают в Ленинградской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



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Фото: kinomannia.ru