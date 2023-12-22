У могилы Цоя в Петербурге установят видеокамеры с функцией распознавания лиц

Место, где фанаты несанкционированно разжигали костры, будет ликвидировано.

На Богословском кладбище убрали место, где фанаты разжигали костры возле могилы лидера группы "Кино" Виктора Цоя, и установили камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

В связи с тем, что количество жалоб на фанатов Виктора Цоя достигло критического уровня, было принято решение переместить скамейку, где раньше собирались фанаты, ближе к могиле музыканта. Проводятся работы по благоустройству прилегающей территории.

Место, где фанаты несанкционированно разжигали костры, будет ликвидировано. Также будут установлены камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

Ранее мы сообщили о том, что группа "Кино" перезаписала альбом "Это не любовь" с сыном Виктора Цоя.

Фото: комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга