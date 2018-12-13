У метро "Звездная" мотоциклист въехал в автобус

О состоянии байкера пока неизвестно.

Вечером в пятницу, 24 мая, стало известно об аварии у станции метро "Зведная" произошло ДТП. Видео с места происшествия поделился наш мобильный корреспондент.

На улице Ленсовета мотоциклист на скорости врезался в отъезжающий от остановки автобус.

По предварительной информации, байкер остался в живых. На месте происшествия работают экстренные службы. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: Piter.TV