У метро "Звездная" мотоциклист въехал в автобус

Вечером в пятницу, 24 мая, стало известно об аварии у станции метро "Зведная" произошло ДТП. Видео с места происшествия поделился наш мобильный корреспондент.
На улице Ленсовета мотоциклист на скорости врезался в отъезжающий от остановки автобус.
По предварительной информации, байкер остался в живых. На месте происшествия работают экстренные службы. По факту ДТП проводится проверка.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 2 )
по расположению маршрутки он хотел развернуться ,а не отьехать от остановки
по расположению маршрутки он хотел развернуться ,а не отьехать от остановки