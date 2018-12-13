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Сегодня, 19:14
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fvbykov
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У метро "Звездная" мотоциклист въехал в автобус

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О состоянии байкера пока неизвестно.

Вечером в пятницу, 24 мая, стало известно об аварии у станции метро "Зведная" произошло ДТП. Видео с места происшествия поделился наш мобильный корреспондент.

На улице Ленсовета мотоциклист на скорости врезался в отъезжающий от остановки автобус.

По предварительной информации, байкер остался в живых. На месте происшествия работают экстренные службы. По факту ДТП проводится проверка. 

Видео: Piter.TV

 

 

Теги: авария, дтп, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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pioner_spb
Сегодня 19:24

по расположению маршрутки он хотел развернуться ,а не отьехать от остановки

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Аноним
Сегодня 19:21

по расположению маршрутки он хотел развернуться ,а не отьехать от остановки

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