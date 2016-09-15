У метро "Проспект Ветеранов" автобус врезался в столб и повалил его на машину

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ДТП образовался затор.

Днём 24 июня у станции метро "Проспект Ветеранов" в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации, опубликованной в телеграм-канале "Мегаполис", автобус врезался в бетонный столб. От удара конструкция не выдержала и рухнула на соседний автобус, стоявший рядом.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что в результате аварии никто не пострадал. Однако на месте происшествия образовалась пробка, очевидцы сообщают о затруднённом движении. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и проявлять повышенную осторожность на дорогах.

Ранее мы сообщили о том, что в дымовой трубе Дома Радио в Петербурге нашли барельеф 1910-х годов.

Фото: Telegram/"Мегаполис"