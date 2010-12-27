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У матери топ-менеджера "Газпромнефти" украли иномарку за 2,6 млн рублей
Сегодня, 11:20
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nadezhda_sib

У матери топ-менеджера "Газпромнефти" украли иномарку за 2,6 млн рублей

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Злоумышленникам удалось быстро взломать машину, несмотря на сигнализационную систему.

Злоумышленники угнали иномарку за 2,6 млн рублей у мамы топ-менеджера нефтедобывающей компании. Об этом 2-го июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, 36-летний исполнительный директор компании обратился в полицию Василеостровского района 1-го июля. Он сообщил об угоне машины его родственницы. Автомобиль марки "Porsche Macan" был припаркован у дома №45 по Среднему проспекту. 

Сигнализация и другие охранительные устройства не помешали угонщикам украсть транспортное средство. По предварительным данным, далее автомобиль отправился не один, а в сопровождении другой дорогой иномарки. 

По факту кражи  в ГУ МВД России по Петербургу и области возбудили уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у восьмиклассницы отобрали ювелирные украшения под предлогом снятия порчи.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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