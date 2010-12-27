В Петербурге у восьмиклассницы отобрали ювелирные украшения под предлогом снятия порчи

Сумма причинённого ущерба – 423 тысячи рублей.

Неизвестная женщина отобрала у восьмиклассницы ювелирные украшения на 423 тысячи рублей под предлогом снятия порчи. Это случилось 1 июля около 15:00 во дворе дома №15 на улице Антонова-Овсиенко, сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На вид злоумышленнице 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров, тёмные длинные волосы, убранные в хвост. На женщине были белая юбка, бледно-желтая майка с кружевами, на плече – чёрная сумочка

Украшения принадлежат матери восьмиклассницы. Сумма причинённого ущерба составила 423 тысячи рублей.

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