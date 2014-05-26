В Петербурге у гитариста группы "АукцЫон" загадочным образом исчезла картина

Полотно пропало на мероприятии ICONIC Digital Biennale, которое проходило в "Голицын Холле".

У гитариста группы "АукцЫон" Дмитрия Матковского в Петербурге загадочным образом исчезла картина. Полотно пропало на мероприятии ICONIC Digital Biennale, которое проходило в "Голицын Холле". Об этом сообщает друг Матковского, музыкальный продюсер Олег Грабко.

Куда именно исчезло произведение искусства, пока неизвестно. Полотно пропало при загадочных обстоятельствах.

Напомним, Дмитрий Матковский наиболее известен как участник музыкальных групп Мануфактура и АукцЫон. При этом он также является художником и аниматором. На счету музыканта 20 персональных выставок. Его картины хранятся в музеях Канады, США, России и в частных коллекциях.

Ранее мы писали, что картину Малевича продали на аукционе в США за 85,8 миллионов долларов.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Матковский