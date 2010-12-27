Соответствие "законам божьим" не убедило суд изменить решение в отношении "Свидетелей Иеговы"*

Городской суд оставил без удовлетворение апелляционную жалобу запрещенной организации.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений решение Сестрорецкого суда передаче государству собственности имущественного комплекса "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (запрещенной на территории РФ организации).

Как сообщает 3 мая объединенная пресс-служба судов города, речь идет о 16 коттеджах в Солнечном, расположенных на 10 гектаров. Суд рассмотрел апелляционные жалобы "Общества Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании", но менять решение предыдущей инстанции не стал.

Ответчик подал жалобу, так как посчитал, что Сестрорецкий суд нарушил нормы материального права и неправомерно применил санкции, предусмотренные законом о противодействии экстремизму. Представители "Сторожевой башни", признанной запрещенной в России, обратился к судье с требованием не оглядываться на политические разбирательства между РФ и США, пояснив, что "на все воля божья".

Вторым аргументом организации стало то, что вся деятельность осуществлялась в соответствии божьим законам. Такие доводы служителей Фемиды не убедили. Было постановлено, что элитные коттеджи стоимостью почти в 1 млрд рублей останутся у государства.

*Напомним, ранее судом РФ "Свидетели Иеговы" были признаны экстремисткой организацией, которой запрещена деятельность на территории страны.