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Соответствие "законам божьим" не убедило суд изменить решение в отношении "Свидетелей Иеговы"*
Сегодня, 16:33
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nadiputintseva
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Соответствие "законам божьим" не убедило суд изменить решение в отношении "Свидетелей Иеговы"*

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Городской суд оставил без удовлетворение апелляционную жалобу запрещенной организации.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений решение Сестрорецкого суда передаче государству собственности имущественного комплекса "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (запрещенной на территории РФ организации).

Как сообщает 3 мая объединенная пресс-служба судов города, речь идет о 16 коттеджах в  Солнечном, расположенных на 10 гектаров. Суд рассмотрел апелляционные жалобы "Общества Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании", но менять решение предыдущей инстанции не стал.

Ответчик подал жалобу, так как посчитал, что Сестрорецкий суд нарушил нормы материального права и неправомерно применил санкции, предусмотренные законом о противодействии экстремизму. Представители "Сторожевой башни", признанной запрещенной в России, обратился к судье с требованием не оглядываться на политические разбирательства между РФ и США, пояснив, что "на все воля божья".

Вторым аргументом организации стало то, что вся деятельность осуществлялась в соответствии божьим законам. Такие доводы служителей Фемиды не убедили. Было постановлено, что элитные коттеджи стоимостью почти в 1 млрд рублей останутся у государства.

*Напомним, ранее судом РФ "Свидетели Иеговы" были признаны экстремисткой организацией, которой  запрещена деятельность на территории страны.   

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Теги: новости спб , происшествия , солнечное свидетели иеговы
Категории: Новости СПб Происшествия

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