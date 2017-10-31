У Шпицбергера из воды подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8

Совместными усилиями российских и норвежских спасателей у берегов Шпицбергена из воды смогли достать погибшего при крушение вертолета Ми-8, сообщил глава оперативной группы МЧС Евгений Саидов.
Тело погибшего подняли на борт суда к 11:15. В поисковых работах принимают участие два судна, дистанционные подводные аппараты и специальные подъемные устройства.
Ранее сообщалось, что тело одного из летевших на вертолете обнаружили в 130 метрах от места крушения. Поиски остальных продолжаются.
Напомним, что Российский вертолет упал в море около Шпицбергена
Видео: МЧС РФ