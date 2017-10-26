Российский вертолет упал в море около Шпицбергена

Норвежская спасательная служба сообщает, что около архипелага Шпицбергена в море рухнул российский вертолет. На борту находилось восемь человек.

Российский вертолет рухнул в море в 2-3 километрах от населенного пункта Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Норвежская спасательная служба. По их данным на борту находилось восемь человек.

Об исчезновении вертолета стало известно в 15.35 по местному времени (16.35 по московскому). Уже через десять минут пришло подтверждение информации о крушении летательного аппарата.

Издание Dagbladet сообщает, что к месту аварии направились вертолет и два судна береговой охраны. Первое плавательное средство должно было прийти в место крушения в течение 10 минут. Представитель службы спасение отметил, что судно не передавало сигнала бедствия.

Известно, что вертолет направлялся из поселка Пирамида в Баренцбург. Никаких данных о том, кому принадлежит вертолет нет. Также не известно, кто летел на нем.

Видео: МЧС РФ