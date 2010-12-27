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У "Ладожской" скопилась толпа из-за ДТП на трамвайных путях
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

У "Ладожской" скопилась толпа из-за ДТП на трамвайных путях

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Петербуржцы не могли уехать, так как движение трамваем было временно приостановлено из-за аварии.

Вечером 12 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Из-за инцидента горожанам пришлось задержаться на остановке у станции метро "Ладожская".

Транспортные средства столкнулись на перекрестке улицы Косыгина и Индустриального проспекта. И машина, и "Чижик" получили повреждения. По сообщению очевидцев, полосу в сторону Российского путепровода перекрыли. 

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему в Красногвардейском районе оставили ржаветь рельсы, предназначенные для движения "Чижика". 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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