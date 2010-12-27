У "Ладожской" скопилась толпа из-за ДТП на трамвайных путях

Петербуржцы не могли уехать, так как движение трамваем было временно приостановлено из-за аварии.

Вечером 12 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Из-за инцидента горожанам пришлось задержаться на остановке у станции метро "Ладожская".

Транспортные средства столкнулись на перекрестке улицы Косыгина и Индустриального проспекта. И машина, и "Чижик" получили повреждения. По сообщению очевидцев, полосу в сторону Российского путепровода перекрыли.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему в Красногвардейском районе оставили ржаветь рельсы, предназначенные для движения "Чижика".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"