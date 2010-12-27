Мужчина разгуливал с игрушечным автоматом около Гостиного двора

Он представился сотрудником полиции.

Мужчина прогулялся по центру Петербурга с автоматом на плече. Его поведение заинтересовало петербуржцев и полицию. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Случай произошел днем 27 июля. Мужчина гулял по Садовой улице. По данным издания, он также находился в нетрезвом состоянии. Нарушителя спокойствия задержали на углу Садовой и Ломоносова сотрудники вневедомственной охраны. По его словам, он является представителем правоохранительных органов.

Как оказалось, автомат был игрушечным. Информация о том, что мужчина работает полицейским, пока не подтверждена.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что любитель пива выстрелил в лицо молодому человеку и скрылся с его велосипедом.

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