УК "Пулково" объявила тендер на определение организатора питания в бизнес-салонах аэропорта

За услуги в течение 4-х лет компания готова заплатить до 624 млн рублей.

ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") объявило тендеры на определение организатора питания в бизнес салонах аэропорта.

ООО разместило две закупки, каждая из которых относится к двум бизнес-салонам. В обеих – одинаковый срок планируемого договора с поставщиком. Четыре года, начиная с 1 декабря текущего.

За услуги в организации питания в бизнес-салонах "Приорити" и для пассажиров авиакомпаний на этот срок УК готова заплатить 324 млн рублей, а за аналогичные услуги в салонах по МВЛ и "Кронштадт" - 300 млн рублей.

Своих будущих компаньонов компания планирует определить методом конкурентных переговоров.

Им предстоит обеспечивать наличие в салонах нужного ассортимента продуктов питания и напитков, предоставлять их пассажирам, выполнять много других работ.

Требования достаточно детализированы. Так, в документации к обеим закупкам отмечается, что ассортимент блюд должен содержать блюда детского питания, кошерного, халяльного, вегетарианского и постного питания. При этом в нем не должно быть блюд из свинины. Еще одно требование: поставщик должен иметь резервы продуктов на случай возникновения повышенного спроса.

Как планируется, поток пассажиров за четыре года во всех бизнес-салонах составит 2,08 млн человек.

Как сообщало ранее Piter.tv, аэропорт Пулково стал партнером "Единой карты петербуржца".

Фото: Piter.tv