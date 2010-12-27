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УЕФА оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч евро за поведение болельщиков
Сегодня, 16:08
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Rybka123
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УЕФА оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч евро за поведение болельщиков

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Решение вынесено за ответный матч с минским "Динамо".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал петербургский клуб "Зенит" на 20 тысяч евро. Причиной тому стало поведение болельщиков во время ответного матча команды с минским "Динамо" (8:1) в рамках квалификации в Лигу Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В четверг, 30 августа, состоится второй матч питерского клуба с норвежским "Мольде". Клуб с Невы сыграет в гостях на стадионе "Акер". Предыдущую игру россияне выиграли со счетом 3:1. В случае победы или ничьи в ответной встрече наши соотечественники пройдут в следующий раунд.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" хочет купить защитника французского "Нанта" за 5 млн евро

Фото: официальный сайт "Зенит"

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Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит Футбол в России и Европе

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