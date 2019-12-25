Twitter удалил несколько сообщений президента Бразилии

Политик призывал не самоизолироваться и выходить на работу.

Twitter удалил несколько твиттов президента Бразилии за то, что они противоречат правилам микроблога. Жаира Болсонару скептически относится к COVID-19 и призывал граждан отказаться от самоизоляции.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что фейки о ситуации с вирусом в Москве Twitter удалял не так оперативно. Однако это пример совсем другого масштаба. По мнению экспертов, отрицательный пример бразильского лидера может усугубить и без того непростую ситуацию.

"В нынешних условиях свобода слова заканчивается там, где начинается безопасность человеческих жизней", — написали специалисты.

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