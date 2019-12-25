Творческие коллективы из Выборга и Петербурга продемонстрировали свои таланты на "NORTH WEST FEST"

Всего на сцене выступили около 60 человек.

В субботу, 1 августа на Смоляном мысе прошел II музыкально-поэтический фестиваль "NORTH WEST FEST" с участием представителями творческих профессий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Гости фестиваля имели возможность увидеть выступления поэтов, музыкантов, танцоров, художников и народных умельцев из Выборга, Санкт-Петербурга и Пушкина. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 60 человек.

Среди выступивших коллективов зрителям запомнились ансамбль ветеранов Вооруженных Сил "Гвардия", группа центра детского эстрадного искусства "Эльфы", фолк-группа "Полынь", казачий ансамбль "Повечерье", ретро ВИА "Ритм", группа "Танцуй", и многие другие.

Кроме того, в ходе мероприятия были озвучены поздравления 47-ому региону в честь 93-летия со дня образования.



Отметим, что в качестве организаторов "NORTH WEST FEST" выступили администрация Выборгского района и объединение "Крылья души". Фестиваль призван сохранить и развивать культурные традиции региона, а также выявить новые таланты среди молодежи.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО