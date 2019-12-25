Туроператоры заявили о массовом отказе туристов от поездок в Петербург на Новый год

Туристы массово отменяют поездки в Северную столицу из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре.
Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город
Андрей Игнатьев.
В настоящий момент, туристы отменяют бронь в Петербург и выкупают туры в Карелию, Ленинградскую область и Калининград.
Напомним, что губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что запретили в Петербурге на новогодние праздники.
Фото: Piter.TV
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