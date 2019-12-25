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Туроператоры заявили о массовом отказе туристов от поездок в Петербург на Новый год
Сегодня, 13:06
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IRINA_CHALKINA

Туроператоры заявили о массовом отказе туристов от поездок в Петербург на Новый год

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Туристы сейчас перебронируют туры на Карелию, Ленинградскую область и Калининград.

Туристы массово отменяют поездки в Северную столицу из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре.

Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город

Андрей Игнатьев.

В настоящий момент, туристы отменяют бронь в Петербург и выкупают туры в Карелию, Ленинградскую область и Калининград. 

Напомним, что губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря.

Ранее мы сообщали о том,  что запретили в Петербурге на новогодние праздники.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год, туристы, туроператоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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