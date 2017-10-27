Турнир M-1 Challenge: Роман Богатов одолел финского бойца

В пятницу, 27 октября в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Поединок между спортсменом из Финляндии Яни Салами и победителем кубка России Романом Богатовым завершился победой второго.

В пятницу, 27 октября в Дворце спорта "Ледовый" в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Фанаты ожидают главный бой между Сергеем Романовым из Сечь PRO и чемпионом мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексеем Кунченко.



В Северную столицу прибыли и другие спортсмены, чтобы померится силой. Так, завершился поединок между финном Яни Салами и победителем кубка России Романом Богатовым. В результате упорной борьбы выиграл российский спортсмен.



Ранее Piter.tv сообщал, что зарубежные спортсмены одолели российских бойцов в двух поединках.