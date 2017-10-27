Турнир M-1 Challenge: зарубежные спортсмены одолели российских бойцов в двух поединках

В пятницу, 27 октября в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Поединок между российским спортсменом Антоном Вязигиным и англичанином Филипом Де Фрисом завершился победой последнего. А испанец Энок Солвес Торрес одолел российского гиганта Андрея Селедцова.

В пятницу, 27 октября в Дворце спорта "Ледовый" в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Главный бой вечера пройдет между Сергеем Романовым из Сечь PRO и чемпионом мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексеем Кунченко.



В турнире участвуют и другие бойцы из разных стран. На данный момент завершился поединок между череповецким спортсменом Антоном Вязигиным и ветераном турниров UFC англичанином Филипом Де Фрисом. В схватке сильнее оказался последний.



Бой между российским спортсменом Андреем Селедцовым и испанцем Эноком Солвесом Торресом закончился победой второго. При чем испанец одолел Селедцова с первого раунда.