Турник сломался во время выступления в Цирке на Фонтанке

Один из акробатов упал на пол, ударившись спиной и затылком, но смог самостоятельно уйти за кулисы.

Во время вечернего представления "Бурлеск" в Цирке на Фонтанке произошел инцидент: перекладина турника сломалась под акробатами прямо в ходе номера. По данным Telegram-канала Shot, трое гимнастов выполняли сложный элемент на круговом снаряде, когда тот неожиданно обрушился.

Двое артистов успели среагировать и приземлиться на ноги, третий упал на пол, ударившись спиной и затылком. Несмотря на падение, он смог подняться, поблагодарить зрителей и уйти за кулисы. Точное состояние пострадавшего не сообщается.

Труппа под руководством заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе известна победами на международных фестивалях, включая 43-й Международный цирковой фестиваль в Монако, где они получили главную награду — "Золотого клоуна". Коллектив также выступал в московском Цирке Никулина и других городах России. Причины поломки снаряда пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что за незаконный оборот алкоголя петербуржец Цирк заплатит штраф 1 млн рублей.

Фото: freepik