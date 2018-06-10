Турист-яхтсмен из Франции посетил Петербург

До Северной столицы Мишель добирался через Голландию, Англию, Данию, Швецию и Финляндию.

Единственный в 2023 году иностранный турист-яхтсмен приплыл в Петербург. Им оказался 35-летний француз, пишет "Фонтанка".

Мишель прибыл в город на своей парусной яхте проекта Swan 38. Он отметил, что "влюблен в Северную столицу" из-за активной культурной жизни и особенной архитектуры. Ранее житель Франции посещал Мариинский и Михайловский театры, а в этой поездке уже был в Эрмитаже.

До Петербурга мореплаватель добирался через Голландию, Англию, Данию, Швецию и Финляндию. Он оформил электронную визу за 40 евро.

Ранее мы рассказывали о том, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.

Фото: Piter.TV