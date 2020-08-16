Турция пообещала США расплату за действия против Эрдогана

Такую угрозу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын опубликовал у себя в Twitter

Так Калын прокомментировал заявление Джозефа Байдена, претендующего на пост президента США, сделанное в декабре 2019 года во время встречи с редакторами газеты The New York Times. Тогда Байден раскритиковал подход Белого Дома к ситуации в Турции и заявил, что американцам следует поддерживать турецкую оппозицию, а не Эрдогана.

"Анализ Байденом Турции опирается на чистое невежество, высокомерие и лицемерие. Дни, когда Турции отдавали приказы, завершились", – написал Калын.

Мнение о данном интервью Байдена высказывал также глава управления по связям с общественностью администрации Эрдогана Фахреттин Алтун – он отмечал, что слова Байдена отражают интервенционистский подход к его стране, опровергают ценности демократии и не соответствуют духу турецко-американских отношений.

Видео: YT / AP Archive

