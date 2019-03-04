Турция: Футболист пронес на поле лезвие и порезал соперников

В сети опубликованы кадры видео с тем самым "острым" приветствием, а также фото порезов футболистов.

В Турции 3 марта во время приветствия перед началом игры команд "Амедспор" и "Сакарьяспор" один из игроков ранил несколько соперников лезвием.

Сообщается, что футболист "Амедспор",33-летний полузащитник Мансур Чалар, пронес в руке на стадион лезвие. Во время приветствия перед матчем он порезал несколько соперников. Несмотря на порезы матч состоялся и закончился со счетом 1:1.

Сразу после игры в соцсетях появились фотографии с ранами от порезов футболистов "Сакарьяспор", а также команда обратилась в полицию.

TV264 опубликовал видео с "острыми" приветствиями. Пользователи сети возмущены неспортивным поведениям игрока и посоветовали отправить Чалара к психиатру.

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Видео: TV264

Фото: Twitter/@AlperenKalyonc5