Тучков буян – проект, который мы потеряли. Почему в Петербурге нет своего “Зарядья”

Мы поговорили с экспертом о строительстве парка или Судебного квартала на территории Тучкова буяна.

Президент Фонда развития городского самоуправления "1870" Кирилл Страхов рассказал в интервью Piter.TV, почему возникла путаница со строительством парка на территории Тучкова буяна, будет ли построено новое общественное пространство в центре Петербурга и чем развитие города на Неве отличается от столичного.

Почему возникла путаница со строительством парка на территории Тучкова буяна?

В апреле 2019 года, когда возник проект строительства парка на Тучковом буяне, в тот день, когда губернатор показывал его президенту, я был в эфире петербургского телевидения. Экспертов спрашивали, что бы вы хотели, чтобы было на этом месте. Я ответил, что хотел бы, чтобы Петербург научился принимать такие решения самостоятельно, не перекладывая ответственность на президента. Опыт, который мы получили, показывает, что мы этому не научились.

Как мы оказались в этой ситуации? После того, как было заявлено о создании парка, что должен был сделать город: принять поправку в генеральный план и перевести территорию в зону рекреации, где всегда размещаются парки, общественные пространства. Это обязанность Законодательного собрания, которое сразу должно было отреагировать на это предложение. Все это время Тучков буян был зоной среднеэтажной и многоэтажной застройки.

Здесь мы очень отличаемся от Москвы, которая смогла. Там тоже в Зарядье были приняты решения о строительстве коммерческой застройки, но были найдены способы изменить зонирование территории и организовать парк, которым москвичи сейчас гордятся. Мы, к сожалению, с этим не справились и это проблемы работы органов власти в городе, прежде всего, работы парламента.

Можно ли сегодня сказать, что будет в итоге построено: Судебный квартал или парк?

Мы сейчас находимся в ситуации, когда почти на 20 процентов на территории уже построен комплекс зданий Верховного суда, все эти годы работы продолжались. Все ак удивились, что парка не будет, хотя информация об этом была доступна, при желании ее мог найти любой. Разрешение на строительство комплекса зданий Верховного суда было в 2016 году, оно действует до декабря 2024 года. Это официальный документ, который можно найти на сайте Госстройнадзора. На сайте застройщика висела вся разрешительная документация, проект представлен как действующий. Петростат ежемесячно в официальном порядке публиковал информацию о реализации средств на строительство.

Ситуация с Тучковым буяном должна быть предметом публичного обсуждения, надо собрать публичные слушания в Законодательном собрании с участием депутатов, экспертов и разобраться, как выходить из кризисной ситуации.

На ваш взгляд, что должно располагаться на территории Тучкова буяна?

Мы тоже об этом думаем, Фонд развития городского самоуправления "1870" подготовил свои предложения о том, как можно было бы спасти идею парка на Петровском острове. Мы видим, что есть большой потенциал развития этой территории независимо от того, появится там Судебный квартал или нет. Для нас принципиально важно, чтобы эта территория была проницаемой, доступной для людей, публичной, чтобы там не возникла крепость, огороженная высоким забором, где будут ходить только судьи, следователи, адвокаты и прокуроры. Это должно быть публичное пространство, которое будет развиваться более широко, чем предлагали авторы проекта Тучкова буяна.

Чем отличается развитие Москвы и Петербурга в плане застройки?

Развиваются они по-разному, потому что разная база. Москва как исторический город очень сильно пострадала в советскую эпоху. Генеральный план социалистической реконструкции Москвы 30-х годов уничтожил уникальный облик центра Москвы, значительно нарушил его городскую структуру. Ленинграду в этом смысле повезло, его ждал такой же план реконструкции, но ленинградские архитекторы придумали гениальную идею, они сказали, что нужно развивать новый центр на юге города. Ленинград развивался на Московском проспекте, на проспекте Стачек, в Щемиловке, у нынешней станции метро "Ломоносовская". Таким образом был спасен центр города.

Ситуация в городе отличается еще и тем, что сейчас видно, как в последние десятилетия рванула Москва в своем развитии, и как затормозил Петербург. Невыносимо больно думать о том, что в Петербурге за последние 10 лет введено такое количество станций метро, которое можно по пальцам пересчитать. В Москве в это время введены десятки станций, целые линии. Это отчасти последствия разницы в деньгах, но больше это проблема городского парламента.

Какие проекты, общественные пространства мы потеряли или так и не дождались в Петербурге?

Для меня самая большая потеря – это проект Центрального городского парка (проект архитектора Николая Баранова), это проект такого масштаба, который должен был состояться в нашем городе и очень серьезно повлиял бы на развитие Петербурга, мы жили бы буквально в другом городе. Вообще проблема исчезающих общественных пространств для нас не новая. В начале XX века была огромная площадь между Биржей и зданием Двенадцати коллегий, где сейчас находится здание института имени Отта. Это было большое общественное пространство, которое пропало, когда было принято решение о строительстве института. Точно так же мы можем вспомнить внутреннее пространство Адмиралтейства. Таких пространств очень много потеряно.

Есть пространства, которые мы еще можем спасти. меня очень тревожит судьба стадиона "Петровский". Мне кажется, мы недооцениваем стадион, он может использоваться не только для тренировок и матчей, но и для городских праздников, концертов под открытым небом, для любых общественных событий. стадион "Петровский" и дворец спорта "Юбилейный" могут составлять комплексное крупное пространство для Петербурга, ведь общественное пространство – это не какой-то клочок земли, где поставлены три качели, интересный аттракцион и стоят скамейки, это место, куда будут приходить люди, видно, что люди его осваивают. Такими большими крупными общественными пространствами и надо мыслить. Тучков буян – по-прежнему уникальное место, которое нельзя превратить в судебное гетто, это должно быть пространство для горожан.

Фото и видео: Piter.TV