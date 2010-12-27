Труп подростка был найден на крыше электрички

В Петербурге на крыше электрички было найдено тело подростка. Сообщается, что у него обнаружены травмы от удара током.

В Петербурге на крыши электрички было найдено тело 14-летнего подростка. Выясняются обстоятельства получения молодым человеком электрических травм. Об этом сообщает "Мойка 78".

Труп нашли 21 июля на крыше электрички, прибывшей на Балтийский вокзал в Петербург. Предположительно, смерть наступила от электрической травмы, юноша погиб на месте.

По данному факту проводится проверка. Сообщается, что подросток мог заниматься "зацепингом".

Ранее Piter.tv сообщал, что в Кудрово мужчина получил электрическую травму, когда пытался достать ключи из лужи.