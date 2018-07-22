В Кудрово мужчину ударило током, пока он извлекал ключи из лужи

Жуткий инцидент произошел накануне в городе Кудрово на Пражской улице. В субботу вечером, около 16:30 молодой человек уронил свои ключи в лужу, но спокойно поднять их ему не удалось. Как только он притронулся к воде, мужчину ударило током. Позже выяснилось, что прямо в луже лежал оголенный провод.
На место прибыла скорая. По словам очевидцев, когда медики начали осматривать пострадавшего, он не смог сказать ни слова. Мужчину госпитализировали.
Опасное место огородили лентами и хлипкой деревянной конструкцией. Убрали ли оттуда оголенный провод - неизвестно.
Видео: Piter.tv