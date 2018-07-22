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В Кудрово мужчину ударило током, пока он извлекал ключи из лужи

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Вечером 21 июля в Кудрово молодого человека ударило током, когда он пытался поднять свои ключи из лужи. Пострадавшего госпитализировали.

Жуткий инцидент произошел накануне в городе Кудрово на Пражской улице. В субботу вечером, около 16:30 молодой человек уронил свои ключи в лужу, но спокойно поднять их ему не удалось. Как только он притронулся к воде, мужчину ударило током. Позже выяснилось, что прямо в луже лежал оголенный провод. 

На место прибыла скорая. По словам очевидцев, когда медики начали осматривать пострадавшего, он не смог сказать ни слова. Мужчину госпитализировали.

Опасное место огородили лентами и хлипкой деревянной конструкцией. Убрали ли оттуда оголенный провод - неизвестно. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Новости СПб Картина дня

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