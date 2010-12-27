На юге Петербурга нашли тело застреленного мужчины

Петербуржец находился под наблюдением у психиатра.

В минувшее воскресенье в Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины, у которого была прострелена голова. Как сообщают правоохранительные органы, рядом с телом было обнаружено охотничье ружье "Сайга".

Известно, что петербуржец заперся в собственной квартире на улице Маршала Казакова. Его жена долго не могла попасть домой. Когда ей это удалось, перед ней предстала страшная картина – супруг лежал на полу с запиской и ружьем.

Вдова рассказала, что ее муж не работал больше года и находился в подавленном состоянии, а также наблюдался у психиатра. Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что два пьяных петербуржца хотели "взорвать" Петербург в день выборов президента.