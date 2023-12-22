Трубопроводы 12 районов Петербурга испытают на прочность

Во время испытания температура батарей может достигать 110 градусов. Стоимость коммунальных услуг во время работ не увеличивается.

В 12 районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей. Специалисты проверят свыше 36 километров тепломагистралей в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе "ГУП ТЭК".

На этой неделе предприятие проведет 35 проверок. Сегодня, 17 апреля, температурные испытания планируется провести в Пушкинском районе. Специалисты проверят магистральные и внутриквартальные тепловые сети на территории, ограниченной Кузьминским и Петербургским шоссе, Детскосельской, Магазейной, Церковной, Оранжерейной и Дворцовой улицами.

Отмечается, что в Красногвардейском районе проверят распределительные сети на шоссе Революции. В Невском районе – трубы на улице Цимбалина. Подробную информацию об адресах проведения тестов можно найти на сайте ГУП "ТЭК" Петербурга.

Во время испытания температура батарей может достигать 110 градусов. Стоимость коммунальных услуг во время работ не увеличивается.

Ранее мы писали, что в Пушкине прорвало трубу с холодной водой.

Фото: Pxhere