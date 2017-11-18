В Тюмени дорожные рабочие развеселили пользователей интернета необычной обработкой дороги

В Тюмени дорожные рабочие придумали новый способ распространения реагента в гололедицу.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором трое дорожных рабочих посыпают солью площадь у здания правительства области. Казалось бы обычное дело, но мужчины подошли к этому весьма креативно. Они забрались в ковш и вручную разбрасывали реагент на дорогу.

По предварительной информации, видеозапись быа сделана очевидцем накануне вечером. Ролик распространили среди подрядных организаций с просьбой ни в коем случае не повторять такие рискованные трюки. А пользователям сети данная запись пришлась по душе.

Видео: "ВК" - "Интернет-газета Вслух.ру"