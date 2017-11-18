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В Тюмени дорожные рабочие развеселили пользователей интернета необычной обработкой дороги

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В Тюмени дорожные рабочие придумали новый способ распространения реагента в гололедицу.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором трое дорожных рабочих посыпают солью площадь у здания правительства области. Казалось бы обычное дело, но мужчины подошли к этому весьма креативно. Они забрались в ковш и вручную разбрасывали реагент на дорогу.
 
По предварительной информации, видеозапись быа сделана очевидцем накануне вечером. Ролик распространили среди подрядных организаций с просьбой ни в коем случае не повторять такие рискованные трюки. А пользователям сети данная запись пришлась по душе. 
 
Видео: "ВК" - "Интернет-газета Вслух.ру"
Теги: видео рабочие в ковше , новости россии , новости тюмень , трое в ковше
Категории: Лента новостей Новости России

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